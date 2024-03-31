Katliam gibi kaza: 4 ölü 3 yaralı

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Çankırı’nın Çerkeş ilçesinin Göynükçukuru köyü mevkisinde 16 ADB 879 plakalı otomobil arızalanınca, sürücüsü yol kenarına park edip yardım istedi. Gelen polis ekipleri, yol güvenliği için çalışma yaptı. Bu sırada aynı yöne giden mutfak eşyası yüklü Gürcistan plakalı Shota N. yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü Mehmet Adem, babası Abdurrahman Adem, annesi Tokezban Adem ve kız kardeşi Yurdagül Davan hayatını kaybetti. TIR şoförü Shota N. ile görevli trafik polisleri D.G. ve B.K. ise yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

TIR ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 5 saat tek taraflı ulaşıma kapanan karayolu tekrar açıldı.