Kâtip adaylarının 'on parmak' yarışı

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ADALET Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 1 Mart 2022 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda icra ve zabıt kâtipliği için uygulamalı sınav yapıldı. Dün yapılan sınav için 3 bin 233 kişi başvurdu. Gruplar halinde sınav odasına alınan adayların 3 dakikada 90 doğru kelime yazmaları istendi. Klavye sınavında başarılı olanlar, mülakat sınavına girmeye hak kazanacak. Mülakatta da başarılı olan 384 kişi işe alınacak.

SIRA BEKLERKEN PRATİK YAPTILAR

Sabah erken saatlerde adliyenin Atrium alanında toplanan icra ve zabıt kâtibi adayları sınav saatini beklerken yanlarında getirdikleri klavyelerle pratik yaptı. Bazı adayların ise valizleriyle geldikleri görüldü. Sınav için adliyeye gelen Yeşim Bostanoğlu heyecanlı olduğunu belirterek, “İnşallah güzel geçer. Metinleri vermişlerdi. Şu an uygulama sınavına giriyoruz. Klavye için çalışma yaptım, kursa gittim. Mülakata da kalırsam çalışacağım” dedi. Mehmet Kara ise bilgisayar kullandığı için yatkınlığının bulunduğunu, bu nedenle çok fazla çalışmadığını söyledi.

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