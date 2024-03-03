Katilin pişkinliği müebbet getirdi

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Kütahya Emet Belediyesi’nden emekli Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan İrem Gül (19), 2020 Aralık’ta ablasının evinden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. MOBESE kameralarında yapılan incelemede İrem Gül’ün en son 23 Aralık 2020’de eski erkek arkadaşı olan Murat Önver’in (38) evine gittiği ve çıkmadığı tespit edildi. Kamera görüntülerinde Murat Önver’in elinde çuvallarla aracına bindiği ve ağabeyinin bağ evinin bulunduğu bölgeye doğru gittiği belirlendi.

KAN İZLERİ BULUNMUŞTU

Önver’in, İrem Gül’e tehdit ve şantaj mesajları gönderdiği; evindeki incelemede de halıda ve kapı ağzında Gül’e ait kan ile kızın kullandığı ev ayakkabısında doku örnekleri bulundu. Sanık Önver’in olay tarihinden hemen sonra aracını yıkattığı ve aracının koltuk kılıflarını değiştirdiği belirlendi. Çelişkili ifadelerinin ardından aralarında ‘polise mukavemet’, ‘uyuşturucu’ ve ‘yaralama’ suçlarının da olduğu çok sayıda sabıkası bulunan Önver, tutuklandı. Hakkında Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla dava açılan Önver, 11 ay süren yargılamanın ardından, ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesiyle beraat kararı verilip tahliye edildi. Dava dosyası, Gül Ailesi’nin avukatı Leyla Şahan’ın itirazıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

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‘TÜRKİYE’DE BULANI GÖRMEDİM’

İrem Gül ile ilgili dava dosyası incelemedeyken, Murat Önver, 2022 Eylül’de başka bir suçtan gözaltına alındı. İşlemleri sürerken Önver, polis memurlarına, “Ben sakinim, çok sakinim, sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum. Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor. Türkiye’de bulanı görmedim daha” dedi. Polis ekipleri tarafından Önver’in bu sözleri tutanak altına alınıp itiraz aşamasındaki dava dosyasına gönderildi. Beraat kararına itirazı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yargılamanın kısa sürdüğü, yargılama aşamasında İrem Gül’ün görüldüğü iddia edilen yerlerde daha fazla araştırma yapılması ve sanığın, “Öldürüp gömüyorum” sözleri nedeniyle beraat kararını bozarak Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderdi. Yeniden yapılan yargılamada çelişkili ifadeler veren Murat Önver, cinayet suçlamalarını kabul etmezken, “Öldürüp gömüyorum” sözlerini de inkâr etti. Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, iyi hal indirimi uygulamadığı sanık Önver’i, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘şantaj’ ve ‘tehdit’ suçlarından ise 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda tutuklanan Murat Önver, cezaevine konuldu.