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Katile bak

#Yunus Hamarat#Kadın Cinayeti#Sarıgül Hamarat
Katile bak

Karısını öldürdü... Müebbet hapis cezası aldı... Kaçtı... 18 ay sonra başka bir kadınla fotoğraf paylaştı...

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Sarıgül Hamarat, henüz 17 yaşındayken Yunus Hamarat’la evlendi. Üç çocukları oldu. Müteahhit Yunus Hamarat, iddiaya göre eşini aldatmaya başladı. Bunu öğrenen Sarıgül Hamarat boşanmak isteyince 3 Ağustos 2018’de eşinden dayak yedi. Ölümle de tehdit edilen kadın, sığınma evine yerleştirildi. Çocuklarından ayrı kalan Sarıgül Hamarat, iki gün sonra kendi ağabeyi ve eşinin ağabeyinin ısrarı üzerine evine döndü. Hamarat çifti, 6 Ağustos 2018’de konuşmak için araçlarıyla Silivri’de Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. Çiftin konuşması tartışmaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. Şüpheli yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra, avukatının “Ölen kadının elinde barut izi var, müvekkilimin yok” itirazı üzerine serbest kalarak tutuksuz yargılandı.

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MAHKEME 'ÖLDÜRÜLDÜ' DEDİ

Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonrasında sanık hakkında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme gerekçeli kararında Sarıgül Hamarat’ın öldürüldüğü sonucuna vararak “Olay yerinde ele geçirilen tabancada parmak izi ve bir iki damla dışında kan bulunmamaktadır. Bu husus tabancanın temizlendiğini ortaya koymaktadır. Aynı şekilde olay yerinde bitişik atış olmasına rağmen boş kovan ve ölüme sebep olan fişeğin çekirdeği bulunamamıştır. Delilleri sanığın yok ettiği anlaşılmıştır. Sanığın ellerinden alınan svaplarda barut izine rastlanılmadığı, bunun da sanığın ellerini yıkayıp üzerini değiştirdiğini göstermektedir. Maktulün sağ elinde de herhangi bir kan izi bulunmamaktadır” dedi. Yunus Hamarat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Yunus Hamarat, iddiaya göre yakalama kararının ardından Karadağ’a kaçtı. Mahkeme kararının üzerinden geçen 18 ayın ardından Yunus Hamarat, bir sosyal medya hesabı açarak paylaşımlarda bulundu. Hamarat’ın ilk fotoğrafı ise bir kadınla oldu. Sarıgül Hamarat’ın avukatı Ahmet Atalay “Sanık karar sonrası ortadan kayboldu. Hakkında tutuklanma kararı var. Ama sanık ortada yok. Son olarak sosyal medya hesabından bir kadınla paylaşımlarını gördük. Yurtdışında olduğu anlaşılıyor. Zaten ilk önce yurtdışına, Karadağ’a kaçmıştı. Paylaşımdan sonra sosyal medya hesabını kilitliyor” diye konuştu.

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HAPİSTE OLMASI GEREK

Sarıgül Hamarat’ın kız kardeşi Özgül Dilek fotoğrafı kendilerinin de gördüğünü söyleyerek, “Artık diyecek bir şeyimiz kalmadı. O cezaevinde olması gereken birisi. Biz katilin ara ara gelip çocukları gördüğünü duyduk. Ancak bir türlü yakalanmadı. Ne olduğunu bilmiyoruz” dedi

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#Yunus Hamarat#Kadın Cinayeti#Sarıgül Hamarat

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