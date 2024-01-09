Katil komşu çıktı

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Manisa Kırkağaç’taki 5 katlı binanın 1’inci katında yalnız yaşayan Ulviye Eskici’den (85) haber alamayan komşuları önceki gün Eskici’nin evine gitti. Eskici’yi yerde kanlar içerisinde, darp edilerek boğazı kesilmiş bir şekilde gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eskicinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Eskici’nin komşularının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, aynı apartmanda oturan Tolga K. (33) ve eşi Müşerref K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

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CİNAYETİ KOCA ÜSTLENDİ

Sorgulanmaları için Emniyet’e götürülen karı-koca, ilk ifadelerinde suçu itiraf etti. Çiftin ifadesinde, tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce Ulviye Eskici’den bir miktar para istedikleri ve kadının reddetmesi üzerine önceki gün 14.00 sıralarında maskeli bir şekilde eve girerek darp ettikten sonra boğazını keserek öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Dün gece adliyeye sevk edilen şüpheli çiftten Tolga K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede Eskici’yi kendisinin öldürdüğünü söyledi. Tolga K. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Eşi Müşerref K. ise serbest bırakıldı. Ulviye Eskici’nin cenazesi, önceki gün Kırkağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi. m Serkan ÖZDEMİR / DHA