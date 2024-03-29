Katil babaya takdir indirimli müebbet

Haberin Devamı

Hüseyin Keskin, 2003’de 15 aylık bebeği Armağan’ı kablo ile başına vurarak, tekme ve yumruklayarak, eşarpla boğazını sıkarak, duvara fırlatarak korkunç şekilde öldürdü. Keskin, bebeği tek başına kefenleyip, cenaze namazını da kıldıktan sonra bir arkadaşı ile Arnavutköy mezarlığına giderek gizlice başka bir bebeğe ait mezara gömdü. Korkunç cinayet, çocukları V. K., E. E. ve H. G. A.’nın 2016’da Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yaptıkları ihbar ile ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 9 Haziran 2022’de baba Hüseyin Keskin’in gösterdiği yerdeki mezar açıldı. Açılan mezarda 2 farklı bebeğe ait kemikler bulundu. Yapılan incelemede bebeklerden birinin DNA’sının Hüseyin Keskin ile uyumlu olduğu tespit edildi.

DURUŞMADA TUTUKLANDI

Olaydan 20 yıl sonra 2023’de hazırlanan iddianamede Keskin’in “Olası kastla nitelikli kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Keskin, İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce 13 Şubat 2024’de görülen duruşmada, bebeğin defnedilmesi ile ilgili şüpheli durumların olması, atılı suçun vasfı ve istenen ceza miktarı dikkate alınarak tutuklandı. İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Keskin cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Babasından şikâyetçi olan V. K. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Haberin Devamı

DELİL YOK DİYEREK TAHLİYE İSTEDİ

Son savunmasını yapan Hüseyin Keskin, “Hiçbir delil yok. Sadece yorum yapılıyor. Çocuklarımın anneleri, çocuğumuz öldüğünde ilk benimle paylaştı. Kurumda kalan çocuklarım bu olayı bir araya gelerek uydurmuşlardır. Eşimi seviyorum ve 5 tane pırlanta gibi evladım var. Öcü gibi bekliyorum. Müştekiler harici diğer aile üyelerinin tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Hüseyin Keskin’i takdir indirimi uygulayarak “kendini beden bakımından savunamayacak durumda bulunan çocuğunu kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

‘ŞİDDETTEN KAÇIP YURDA SIĞINMIŞLAR’

- Babalarından şikâyetçi olan kardeşlerin avukatı Ronay Akay Kaya ise “Kayıt dışı çocuk olup ölenler de var. Çocukları nüfusa kaydetmediğinden dolayı çocukların ölüm kaydı yoktur. Çocukların annesi kaç çocuk doğurduğunu bilmiyor. Annenin bugüne kadar 13 çocuğu olduğu ve 9’unun yaşadığına dair ifadesi var. Müvekkillerim şiddetten kaçıp yurda yerleşmişlerdir. Ölen çocuğun saatler önce sanık tarafından şiddete uğradığını kanıtlamış bulunmaktayız. Sanığın kasten öldürmekten cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.