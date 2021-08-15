Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde mucize kurtuluş: Ses vermeyince öldüğümü düşünmüşler

Kastamonu'nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde sel felaketinin 5'inci gününde arama kurtarma çalışmaları devam etti. Çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte yüzlerce arama kurtarma ekibi, kayıp ihbarı yapılan 62 kişiyi arıyor. Bir taraftan da taşarak sele yol açan Ezine Çayı kenarında bulunan ve yıkılan Ölçer Apartmanı'nda da aramalar devam etti. İş makineleri ile yapılan çalışmalarda enkaz altında kaybolduğu düşünülen vatandaşlara henüz ulaşılmadı. Apartmanda oturanların yakınları çay kenarında acı içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Arama çalışmalarının yanında bir taraftan da ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapılıyor. Çok sayıda aracın hurdaya döndüğü ilçede ağaç ve kütük parçaları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Öte yandan Ezine Çayı üzerinde yıkılan köprülerin yerine geçişlerin sağlanabilmesi için geçici yatay kaydırmalı köprüler kuruldu.

BALKON DEMİRİYLE HAYATA TUTUNDU

İlçede yaşayan Enes Aksoy, çalıştığı marketin sel suları ile tamamen dolması üzerine kendisini dışarıya atıp üst kattaki dairenin demir korkuluklarına tutunarak kurtuldu. Selde Sınarcık Caddesi'nde suyun yüksekliği 5 metreye ulaştı. Cadde üzerinde bulunan dükkanlar sular altında kaldı. Caddenin girişindeki markette çalışan Enes Aksoy, iş yerinin su altında kalmasıyla birlikte kendisini dışarıya atıp marketin üst katındaki pencerenin demir korkuluklarından tutundu. Daha sonra pencerenin camını kırarak eve giren Aksoy, yangın merdiveninden binanın çatısına çıkarak hayata tutundu.

'ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNMÜŞLER'

Enes Aksoy, marketin öne ve arka kısmından suların yükseldiğini söyleyerek "Kendimi malzemelerin üzerine attım. Sular gitgide yükselmeye başladı. Az bir mesafe kaldı. Camlar patladı üzerime. Bir şekilde kendimi dışarıya attım. Balkona tutunmaya çalıştım. Sonra yanda pencerenin demirliklerine tutunduktan sonra yukarı çıktım. Binada kimse yokmuş. Beni kimse içeriye alamadı. O sırada üzerime ağaçlar ve arabalar geliyordu.

O sırada bir ağaç buldum kendime. Camı kırdım, bir şekilde içeri girdim. Evin içinde de sular dolmaya başlayınca kendime çıkacak yer aradım. Arka tarafta yangın merdiveni olduğunu fark ettim. Yangın merdiveninden son kata ulaştım. Ben binanın arka tarafına çıktığım esnada ön taraftakiler bana ulaşamayınca seslenmişler. Ses vermeyince öldüğümü düşünmüşler" dedi.

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