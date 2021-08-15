Gündem Mustafa TURAPOĞLU- Nursima ÖZONUR- Kaan ULU- Harun ÖZALP- Celal ATALAY- Oğuzhan DEMİR/ KASTAMONU, (DHA) Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 - 13:22 | 15 Ağustos 2021 - 13:22

Bozkurt'ta mucize kurtuluş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şu ana kadar 49 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kayıp ihbarında bulunulan 62 kişiyi arama çalışmaları sürerken, bir taraftan da ilçe merkezinde selin izleri silinmeye çalışılıyor. İlçede yaşayan Enes Aksoy, çalıştığı marketin sel suları ile tamamen dolması üzerine kendisini dışarıya atıp üst kattaki dairenin demir korkuluklarına tutunarak kurtuldu. Daha sonra pencerenin camını kırarak eve giren Aksoy, yangın merdiveninden binanın çatısına çıkarak hayata tutundu.