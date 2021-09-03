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Gündem
Zeki GÜNAL-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da araç durağa girdi: 4'ü ağır 8 yaralı

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Beyoğlu, Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Feci kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alınırken, kaza anı kameralara yansıdı.

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  • Kasımpaşada feci kaza O anlar kamerada
  • Kasımpaşada feci kaza O anlar kamerada
  • Kasımpaşada feci kaza O anlar kamerada
  • Kasımpaşada feci kaza O anlar kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa, Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü E.G., yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre durakta bekleyenlerden 8 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü E.G. gözaltına alındı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen araç, durağa dalıyor. Durakta oturanlardan bazısı yere düşüyor. Çevredekiler kaza yerine koşarken, iş yerindekiler de büyük korku yaşıyor.

Kasımpaşada araç durağa girdi: 4ü ağır 8 yaralı

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