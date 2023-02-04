Kaset kumpasında gerekçeli karar... ‘Asıl hedef Bahçeli’ydi’

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ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve bazı usulsüz dinlemelere ilişkin olarak 171 sanık hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 27 Nisan 2022 tarihinde kararını açıklayarak, 43 sanığa 6 yıldan 92 yıla kadar değişen sürelerde cezalar veren mahkeme, gerekçeli kararını da tamamladı.



Taraflara gönderilen 2 bin 729 sayfalık gerekçeli kararda, Deniz Baykal’ın özel görüntülerine ilişkin olarak, emniyet istihbaratta görevli FETÖ mensubu polisler tarafından çekilen görüntülerin, firari sanık gazeteci Cevheri Güven’e verildiği belirtildi. Görüntülerin çekilme gayesinin de FETÖ’nün amaç ve hedefleri ile birebir uyumlu olduğu belirtilerek, “FETÖ’nün Deniz Baykal’ı kendilerine engel olarak gördüğü ve siyasetten uzaklaştırma amacı güttüğü anlaşılmıştır” tespiti yapıldı. Kararda, MHP yöneticilerine yönelik özel görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili de şu değerlendirme yapıldı:

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“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel hayatına ilişkin aleyhine kullanılabilecek herhangi bir veri bulamayan FETÖ, parti yönetiminde görev alan kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri yayınlayarak bu görüntüler üzerinden parti genel başkanını hedef aldıkları, genel başkan yardımcılarına yönelik kaset komplosu olarak adlandırılan bu operasyonun asıl hedefinin MHP Genel Başkanı’nı değiştirmek olduğu belirtilmiştir.”