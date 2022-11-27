Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak

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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Uşak'a geldi. Bakan Kasapoğlu ilk olarak Gençlik ve Spor Yatırımları Toplu Açılışı ve Uşak Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden de yer aldı.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, sporu ulaşılabilir ve erişilebilir kılmanın, Bakanlık olarak en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Ülkemizin diğer vilayetlerinde olduğu gibi Uşak'ta da bu çabayı somut şekilde hizmete dönüştürmek en büyük hedefimizdi. Saha, salon ve havuzlarıyla, gençlik merkeziyle devasa bir alt yapı inşa edildi, yenilerini belediyemizle birlikte inşa ediyoruz. Bir ulaşım vasıtasına gerek kalmaksızın günün herhangi bir saati, 7 gün 24 saat hizmet politikamız var. Yeter ki halkımız spor tesisine gitmek istesin" ifadelerini kullandı.

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'DAHA AYDINLIK YARINLARA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Gençlerin önündeki engelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 'Genç odaklı siyaset' anlayışıyla birer birer kaldırdıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bundan sonra da genç odaklı siyaset anlayışıyla gençlerin yanında olacağız. Birlikte daha güçlü geleceğe, daha aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz. İşte Türkiye yüzyılı o yüzden gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye'nin gençlerinin daha güçlü bir geleceğe attığı adımların büyüdüğü bir yüzyıl olacak" dedi.



'GENÇLİK DEVRİMİNİN SONUCUDUR'



Bakan Kasapoğlu, yurt devrimi kredilerle, en güçlü burs altyapısıyla destekleyerek öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Biz başkaları gibi bu işin istismarında değiliz. Biz gençlerimizin barınmasıyla, beslenmesiyle her alandaki ihtiyaçlarının desteklenmesiyle onların yanında olarak, onlara karamsarlığı değil umudu aşılayarak, onlarla birlikte sevgiyi, heyecanı, mutluluğu büyüterek yarınlara yürüyoruz. 850 bin yurt kapasitesi, dünyanın en gelişmiş ülkelerine, en güçlü şekilde fark atarak ortaya konan bir gençlik devriminin sonucudur. Artık gençlerimiz ne aldılarsa onu ödüyorlar. Hiçbir fark olmaksızın, hiçbir ilave olmaksızın. Bu devrimdir. Bu, genç odaklı siyasetin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük adımlarından bir tanesidir. 27 milyar liralık yükün gençlerimizin, onların kıymetli ailelerinin omzundan alınmasıdır. Bu yıl yine kredi ve burs başvurularımızı başlattık. En kapsamlı, en objektif şekilde hiç insan eli değmeden, 12 farklı kurum, kuruluşun doğrulamasıyla birlikte bu başvuruları da neticelendireceğiz. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla, spor altyapısıyla, gençlik merkezleriyle, proje destekleriyle, burslarıyla, kredileriyle, yurtlarıyla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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