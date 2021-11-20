Kartepe Kayak Merkezi beyaza büründü

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Kent merkezinde gece aralıklarla yağmur yağarken, hava sıcaklığının düştüğü Kartepe'de ise kar yağışı etkili oldu. Kartepe'nin zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlarda güzel görüntüler oluştu. Otelde bulunan tatilciler, kar yağışının sevincini yaşadı. Çocuklar, araçların üzerinde bulunan karları toplayarak oynadı.