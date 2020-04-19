MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKartal'da orman yangını
GeriGündem Kartal'da orman yangını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.04.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Kartal'da orman yangını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kartal Aydos'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile Yakacık ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri hareket etti.

Yangına müdahale ederek söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle