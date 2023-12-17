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Kartal’da İBB'nin malzeme ikmal deposunda yangın

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#Kartal#İBB#Yangın
Kartal’da İBBnin malzeme ikmal deposunda yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 04:39

Kartal’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait malzeme ikmal deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, saat 02.30 sıralarında Kartal’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait ek hizmet binasının yanında bulunan malzeme ikmal deposunda çıktı. İddiaya göre, İBB’ye ait malzeme ikmal deposu olarak kullanılan bölümde bulunan minibüs bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler daha sonra depoda bulunan diğer malzemelere sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, depo içerisinde yanan minibüs ve diğer malzemelere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kartal#İBB#Yangın

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