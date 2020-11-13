MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliğinden kuyruk açıklaması
GeriGündem Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliğinden kuyruk açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 23:47 | Son Güncelleme:

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliğinden kuyruk açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliğinden kuyruk açıklaması
Abone Olgoogle-news

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliğinden, sosyal medyada yer alan Kavid 19 test kuyruğu iddialarına ilişkin yazılı başhekim açıklama yapıldı.

"Bugün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında hastanemizde COVID-19 test kuyruğu olduğuna ilişkin görüntü ve haberler yer almıştır. " denilen açıklama şöyle:

"Hastanemizde COVID-19 test numuneleri Acil Servis içinde ve iyi havalanma sağlaması amacıyla dış kapıya yakın konumda bulunan özel bir mekanda alınmaktadır. Bu alanda günlük 4000-5000 arasında numune alınarak çalışılmakta ve ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak bugün (13.11.2020) öğle saatlerinde, hastanemizde muayene olan hastalara ilave olarak havaalanından test talebiyle gelen yaklaşık 100 kişinin de aynı anda test için başvuru yapması neticesinde geçici bir yoğunluk yaşanmış ve sıra oluşmuştur. Kısa sürede talebe cevap verilerek yoğunluk giderilmiş ve alınan numunelerin testleri çalışılarak sonuçları kendilerine iletilmiştir. Personelimiz, hastalarımızın ihtiyacına cevap verme konusunda özveriyle çalışmaktadır. Hastanemizde bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da kesintisiz olarak hizmet verilmeye devam edilmektedir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle