Kars’ta tatlı su kefallerinin zorlu yolculuğu

Tatlı su kefallerinin her yıl haziran ayında başlayan yolculukları bu yıl erken başladı. Kars Çayı’nın geçtiği Dereiçi mevkisindeki hidroelektrik santralinin sularına karşı mücadele veren binlerce tatlı su kefali, yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı yol alıyor. Yumurtaları için güvenli bir yere ulaşmak isteyen balıkların yolculuğu hiç de kolay olmuyor. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki beton seti aşmak zorunda kalan balıklar, tekrar tekrar akıntıya karşı yüzmek zorunda kalıyor. Havalanıp suya dalan balıkların üreme dönemi nedeniyle akarsularda yaptıkları geri göç sırasında zaman zaman kazalar da yaşanıyor. Balıklardan bazıları kayalara çarpıp sendeliyor.

Balıkların suyun akışının tersine gerçekleştirdiği göç yolculuğu ise devam ediyor.