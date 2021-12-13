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Kars'ta Sibirya soğukları... Susuz Şelalesi buz tuttu

#KARS#Susuz Şelalesi Dondu#Sibirya Soğukları
Karsta Sibirya soğukları... Susuz Şelalesi buz tuttu

Kars’ın soğuğu şelale dondurdu. Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte 15 metre yükseklikten aşağı dökülen Susuz Şelalesi buz tuttu.

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Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi'nin bir bölümü dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntüler ortaya çıkardı. Donan şelale havadan görüntülendi.

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü kentte, hava sıcaklığının geceleri eksi 18’e düşmesiyle Susuz Şelalesi dondu.

Karsta Sibirya soğukları... Susuz Şelalesi buz tuttu

Havaların son günlerde aşırı soğuduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Hava sıcaklığı eksi 15’e kadar düşüyor. İnsanlar bundan etkilendiği gibi doğal hayat da bundan nasibini alıyor. Uçan Su olarak da adlandırılan Susuz Şelalesi bu soğuklardan nasibini aldı. Kısmen de olsa donmuş bulunuyor” dedi.

Karsta Sibirya soğukları... Susuz Şelalesi buz tuttu

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#KARS#Susuz Şelalesi Dondu#Sibirya Soğukları

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