Karşı şeride geçen kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
BDDKdan çok önemli uyarı... Maaş mesajlarına aman dikkatBDDK'dan çok önemli uyarı... 'Maaş mesajlarına' aman dikkat!#BANKA
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
Farke sonrası büyük sürpriz Okan Buruk, Bilic ve görüşme...Farke sonrası büyük sürpriz! Okan Buruk, Bilic ve görüşme...#Beşiktaş
Ankarada korkunç kaza: 6 ölü, 3 yaralıAnkara'da korkunç kaza: 6 ölü, 3 yaralı#ANKARA
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Kırmızıya büründü Şaşkına çeviren görüntü: İlk kez gördümKırmızıya büründü! Şaşkına çeviren görüntü: İlk kez gördüm#Yosun
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
Kâbus gecesi... Dünya devini de vurdu İçeride mahsur kaldılar: 2 ölü 5 yaralıKâbus gecesi... Dünya devini de vurdu! İçeride mahsur kaldılar: 2 ölü 5 yaralı #ABD
İstanbulda kritik buluşma Gözler 13.30a çevrildiİstanbul'da kritik buluşma! Gözler 13.30'a çevrildi#Nureddin Nebati
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
Tarihi yarış öncesi Verstappenden özel açıklamalar Umarım...Tarihi yarış öncesi Verstappen'den özel açıklamalar! 'Umarım...'#Formula 1
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafıKate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı#Kate Middleton
Yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendiYeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi#Bora Gencer
G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık Bonus puan işleri değiştirdi...G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık! Bonus puan işleri değiştirdi...#UEFA Ülke Puanı
HABERLERGündem Haberleri

Karşı şeride geçen kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

#Kaza#Kamyon#Antalya
Karşı şeride geçen kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek 4 otomobile çarptı. Kazada, Mustafa Uysal (57) hayatını kaybetti, biri ağır, 4 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Havalimanından Kemer yönüne giden Yusuf K. (38) yönetimindeki 34 AFL 090 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Mustafa Uysal yönetimindeki 07 AGG 074 plakalı otomobile çarpan kamyon, ardından 3 otomobile daha çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Mustafa Uysal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Berfin Özek (18), Huriye Kaplan, Samet Kaplan ve Zeynep Kaplan bebek, araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan lise öğrencisi Berfin Özek’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Mustafa Uysal’ın cansız bedeni, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı haber alıp gelen Uysal'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Karşı şeride geçen kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı


BULVAR TRAFİĞE KAPATILDI

Bu arada kaza nedeniyle bulvar ulaşıma kapandı, trafik alternatif yollara kaydırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılması ve yolda yapılan kumlama çalışmasının ardından bulvarda ulaşım yeniden normale döndü.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Yusuf K., gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Karşı şeride geçen kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Kamyon#Antalya

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat