Karşı atak

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Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi yüksek getiri vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 7 Nisan 2023’te gözaltına alınan Denizbank’ın eski şube müdürü Seçil Erzan 11 Nisan 2023’te tutuklanmıştı. Denizbank, dolandırıldıklarını iddia eden Selçuk İnan, Nur Erkasap, Mert Zeydanlı, Musa Mert Çetin ile bazı müştekilerin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir hakkında suç duyurusunda bulundu. Denizbank avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Nur Erkasap, Mert Zeydanlı, “Dolandırıcılık”, Musa Mert Çetin, “Dolandırıcılık”, “Özel belgede sahtecilik”, Selçuk İnan “Nitelikli dolandırıcılık”, “Özel belgede sahtecilik” suçlarından Av. Özdemir hakkında ise “Özel belgede sahtecilik”, “Nitelikli dolandırıcılık, “Görevi kötüye kullanma” suçlarından dava açılması talep edildi. Nur Erkasap hakkında savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Seçil Erzan ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği, Mert Zeydanlı’nın parasını “hile” kullanmak suretiyle alarak, Erzan tarafından kurulan sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Müşteki Ömer Kahraman’ın paraları Nur Erkasap’ın hesabına yatırdığı, Erkasap’ın, Kahraman’a yönelik eylemde de Erzan ile fikir ve eylem birliği içinde olduğu kaydedildi.

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‘SAHTE BELGEYLE HACİZ TALEBİNDE BULUNDU’

Av. Rezan Epözdemir hakkında savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: “Şüpheli, halen İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde “özel belgede sahtecilik” suçundan yargılanmakta olan Seçil Erzan tarafından Selçuk İnan ve Emrah Çolak’a verilen belgelerin sahte olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, akabinde sahte olduğunu bildiği belgelere dayanarak vekil sıfatıyla Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak müvekkil banka aleyhine ihtiyati haciz talebinde bulunmuştur. Müvekkili Selçuk İnan yönünden ihtiyati haciz kararı almış ve akabinde ihtiyati haciz kararının uygulanması için icra dairesine başvurmuş, bankamıza gelen haciz işlemi, bankamız tarafından teminat mektubu verilmek suretiyle durdurulabilmiştir. Gerek şüpheli gerekse müvekkilleri Selçuk İnan ve Emrah Çolak, ihtiyati haciz kararına dayanak yaptıkları belgelerin Seçil Erzan tarafından sahte olarak düzenlendiğini bilmektedirler. İhtiyati haczin amacının bir avukat olarak kendisi tarafından bilindiği konusunda hiç kuşkumuzun olamadığı şüpheli, bu eylemleri bile isteyerek yapmıştır. Bu eylemlerin 1136 sayılı Kanun’un (Avukatlık Kanunu) 36’ıncı maddesinde belirtilen ‘bu görevin kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak’ olarak nitelendirilemeyeceği çok açıktır. Kamu davası açılmasının sağlanabilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmasını talep ederiz.”