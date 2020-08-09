MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü
GeriGündem Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü
Abone Olgoogle-news

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı 8 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olması, bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 8, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan'da 17, Iğdır'da 18 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 36, Iğdır'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle