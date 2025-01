Karne gitti gelişim raporu geldi

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” (TYMM) kapsamında ilkokul birinci sınıflar için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren “gelişim raporu” uygulamasına geçti. Bu raporlar, 17 Ocak’ta ilk dönemin son ders zilinin çalmasıyla ilk kez verilecek. Raporlara e-okul üzerinden dijital olarak da erişmek mümkün olacak. Eski programı uygulayan diğer ilkokul kademelerinde ise karne dağıtılmaya devam edilecek.

GELİŞİMİNİ GÖREBİLECEK

5 sayfadan oluşan ‘gelişim raporları’, öğrencinin tamamladığı döneme kadar olan tüm temalar ile sosyal duygusal becerilerinin bireysel değerlendirmesini kapsayacak. Böylece TYMM’nin sağladığı süreç odaklı değerlendirmenin somut bir çıktısı da öğrenciye ve aileye ulaştırılmış olacak. Öğretmenler her bir dersin eski adıyla kazanım olarak bilinen ‘öğrenme çıktıları’nı temalar dahilinde tek tek değerlendirecek. Öğrencinin yeterli olduğu ya da gelişim göstermesi gereken alanlar belirlenecek. Örneğin matematik dersi için öğrencinin ilk dönemin sonuna kadar öğrendiği ‘nesnelerin geometrisi’, ‘sayılar ve nicelikler (1)’ ile ‘sayılar ve nicelikler (2)’ temaları raporda belirtilen alanlarda tek tek değerlendirilecek. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, müzik, beden eğitimi ve oyun ile görsel sanatlar derslerinin hepsi için uygulanacak. Öğretmenler rakamlarla not vermek yerine, öğrenci üzerindeki gözlemlerini ifade edecek. Böylelikle öğrenci yıl sonunda bir yılda nasıl gelişim gösterdiğini görebilecek.

VELİLERE ÖZEL RAPORLAMA

Bir milyondan fazla ilkokul birinci sınıf öğrencisinin öğrenme süreçlerindeki kazanımlarının yanı sıra sosyal-duygusal becerileri de değerlendirilecek. Bu kapsamda; kendini tanıma (öz farkındalık) ve kendine uyarlama (öz yansıtma), kendini düzenleme, iletişim ve işbirliği, karar verme ve esneklik ile sosyal farkındalık alanlarında tanımlar, öğrencinin durumu ve veliye öneri başlıklarında raporlama yapılacak. Diğer yandan e-okul üzerinden sadece velilere özel bir raporlamada yapılacak. Sunulan raporlar, çocuklarının ilerleme kaydettiği alanları ve desteklenmesi gereken becerileri somut önerilerle birlikte açıklayacak.

Yeni uygulama şu an için sadece ilkokul birinci sınıf öğrencileri için geçerli. Ancak önümüzdeki yıl kademeli olarak ikinci sınıfları da kapsayacak ve böylelikle dört yıl sonra karne ilkokullarda nostaljik bir unsur olarak hatırlanacak.

Yeni ‘karne’de öğrencilerin derslerdeki başarısını anlatmak için not yerine böyle değerlendirmeler yer alacak.

‘NEDENİNİ ANLATIYORUZ’

- Her yeni uygulamada olduğu gibi gelişim raporu da öğretmenler dünyasında çokça konuşuluyor. “Olması gereken değerlendirme sistemi buydu” diyen eğitimciler, “Artık yeni uygulamayla senin Türkçe notun 3 demiyoruz. Neden öyle olduğunu anlatıyoruz ki bu çok kıymetli bir geri bildirim” açıklamasını yaptı. Diğer yandan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin her biri için 5 sayfalık raporun kâğıt israfı olduğu, bunun sadece dijital olarak yapılması gerektiği yönünde eleştirilere de sosyal medya üzerinden erişmek mümkün. Uygulamayla ilgili tepki çeken noktalardan biri zamanlaması oldu. Öğretmenlerin bir kısmı karne işlemlerini tamamladıktan sonra gelen resmi yazıyla tekrar gelişim raporu doldurmak durumunda kaldığını söyledi. Hafta içinde e-okul sisteminin çökmesi ve öğretmenlerini değerlendirme yapamaması da tartışılan konular arasında yer aldı. Tek tek tüm öğrencilerin değerlendirmesinin gecikmesinden endişelenen öğretmenler, “Şimdi sıkışsak da ikinci dönem için çok faydalı bir uygulama olacak. Her bir temayı tamamladığımızda hemen değerlendirmemizi yapacağız. Böylece öğrenciler nasıl bir yoldan geçtiklerini daha somut olarak görebilecekler” yorumunu yaptı.

‘EĞİTİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRECEK’

- TYMM Temel Eğitim Sayısal Dersleri Öğretim Programı Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Veli Toptaş yeni uygulama ile ilgili şöyle konuştu:

“Değerlendirme için gelişmeli, yeterli, iyi ve çok iyi seviyelerinden oluşan rübrik hazırlandı. İlkokulda sınav ve not ile ölçme ve değerlendirmemenin olmaması ve süreci en iyi şekilde takip edilebilmesi açısından oluşturuldu. Uygulama, öğrencilerin akademik, sosyal duyuşsal becerileri, kişisel ve duygusal gelişimlerini sistematik bir şekilde izlemeyi değerlendirmeyi amaçlayan bütüncül bir süreç. Öğrencinin yalnızca akademik başarısını değil, aynı zamanda bireysel yeteneklerini, değerlerin kazanılmasın, eğilimlerini ve sosyal becerilerini de göz önünde bulunduruyor. Uzun vadede yol haritamızın sağlam zeminde yol alması için gelişim raporu sonuçları bilimsel bulguları oluşturarak iyi bir eğitim sistemi oluşturmamıza katkı sağlayacak.”