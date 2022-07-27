Karma Komisyon ‘dokunulmazlık kalksın’ dedi

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Komisyon, Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik raporu görüşmek üzere dün AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Salihe Aydeniz’in savunmasını, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ile HDP’li vekiller Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Erdal Aydemir, Hüseyin Kaçmaz, Tülay Hatimoğulları Oluç ve Züleyha Gülüm yaptı. Yaklaşık 12 saat süren toplantıda, hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar alındı. Komisyonun, Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz’da Genel Kurul’a sunması bekleniyor.