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Karma Komisyon, Başarır ve Türkkan için toplanacak

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#Lütfü Türkkan#Ali Mahir Başarır#TBMM
Karma Komisyon, Başarır ve Türkkan için toplanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 16:01

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek üzere toplanacak.

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TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, 2 Mart Perşembe günü toplanacak. Komisyonda, CHP'li Başarır ve İYİ Parti'li Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki Hazırlık Komisyonu raporu görüşülecek.

Hazırlık Komisyonu, Ali Mahir Başarır’ın 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık’, Lütfü Türkkan'ın 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından hazırlanan fezlekeler kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde rapor düzenlemişti. Karma Komisyon, Başarır ile Türkkan'dan yazılı ve sözlü savunma talebinde bulunmuştu.

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#Lütfü Türkkan#Ali Mahir Başarır#TBMM

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