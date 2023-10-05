Kariyer sınavı çevrimiçi

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Sınavın 25 Eylül’de başlayan başvuruları ise dün tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu’nda yapılan güncellemeye göre, sınav 10.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak. Yurtiçi ve yurtdışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp aynı anda sona erdirilecek. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olacak. Adayların, sınavın çevrimiçi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11-16 Ekim tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekiyor. Sınav sonuçları 24 Kasım’da açıklanacak.

MEB VE MSB’DEN EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

- MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, çalışanları belgelendirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin istihdamını sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokole göre, belirlenecek eğitim kurumlarında veya Millî Savunma Bakanlığı’nın tahsis edeceği tesislerde açılacak okullarda, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamının desteklemesine yönelik eğitim verilecek. Ayrıca öğrencilere iş yerlerinde atölye ve laboratuvar eğitimi ile işletmede meslekî eğitim ve staj imkânı sağlanacak. Belirlenen kritereler doğrultusunda öğrencilere burs verilmesi gibi olanaklar sunulacak.