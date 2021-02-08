Karikatürde etik savaşı

Selçuk Erdem ve Serkan Altuniğne karikatürlerini telifsiz olarak internet sitelerinde yayınlayanlara karşı dava açmıştı. Amerikalı ünlü karikatürist Dan Piraro ise Twitter’dan yaptığı bir açıklamayla Erdil Yaşaroğlu’nu kendi karikatürünü izinsiz yayınlamakla suçlamıştı. Paylaşımı büyük yankı uyandıran Piraro, konuya ilişkin Hürriyet’e konuştu, şunları söyledi:



“İnsanların işlerinin, bu tarz etik olmayan şekilde kullanımı internet üzerinde çok yaygın. Öyle ki, bunu yapan herkese dava açmaya kalksam, gelecek bin yılı mahkemede geçirmem gerekir. (Yaşaroğlu’na karşı yasal işlem başlatıp başlatmayacağı sorusu üzerine) Hayır, bu siteye karşı (Komikaze.net) dava açmayacağım. Ancak yine de insanların online bir iş yaptıklarında nasıl bir etik algısına sahip olduklarını görmek bakımından bu durum endişe verici. Şahsen ben, üzerinde bir düzeltme ve değişiklik yapmadıkları ve bana da link gönderdikleri sürece, herkesin karikatürlerimi internette yayınlamasına izin veriyorum. Söz konusu site (Komikaze.net) bunu yapmış değil. Kasıtlı olarak imzamı kaldırmışlar. İşte bu etik değil.