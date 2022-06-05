Karikatür dünyası ve Hürriyet Gazetesi'nin acı kaybı... Latif Demirci'yi kaybettik

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Unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Latif Demirci, kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Dün sabah evinde düşen Demirci, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Latif Demirci, bu sabah saat 06.00'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü karikatüristin acı haberini yazar İhsan Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz, "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci’yi bu sabah kaybettik. Acım sonsuz. Başta kızı sevgili Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife, bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Kitap Sanat da Demirci'nin vefat haberini, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle… " diyerek sosyal medyadan paylaştı.

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61 yaşındaki Latif Demirci, Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere hayat vermişti.

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

Kariyerine Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir okur kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

1990’lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süre Hürriyet Gazetesi için çalıştı.

2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü alan Demirci, 'Canavar Koyun Orhan', 'Muhlis Bey', 'Arap Kadri', 'Mithat-Mirsat' ve son olarak da 'Press Bey' gibi birçok karikatür tipi yarattı.