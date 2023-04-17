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Kargo aracını çaldı, 55 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı

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#Aksaray#Hırsızlık#Kaza
Kargo aracını çaldı, 55 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 14:14

Aksaray'da, kargo aracını çalan Fatih Güzey (23), polisin yaklaşık 55 kilometre süren takibi sırasında kaza yapınca yakalandı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında, Kılıçaslan Mahallesi 1333 Sokak'ta meydana geldi. Kargo firmasında çalışan Ö.G. (33), 42 DOB 75 plakalı şirkete ait hafif ticari aracı, paket teslim edeceği binanın önüne park etti. Ö.G.'nin aracın üzerinde anahtarı bırakıp kargoyu sahibine ulaştırmaya gittiği sırada, Fatih Güzey ise aracı çalıştırıp uzaklaştı. Döndüğünde aracın çalındığını gören Ö.G., polise haber verdi.

Kargo aracını çaldı, 55 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı

Polis, uydu takip sisteminden aracın sanayi sitesinde olduğunu belirledi ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sanayi sitesinde polisin, 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Güzey, kaçtı. Sürücü, polisin yaklaşık 55 kilometre takibi sonucu Niğde-Emirgazi yolu kavşağında, bariyerlere çarpıp kaza yapınca yakalandı. Kaza öncesi bıçakla bileğini kesip, kendisine zarar verdiği ve kazada hafif yaralandığı anlaşılan Güzey, ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güzey ambulanstan inerken, yakınları gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Güzey'in tedavisi tamamlanıp taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

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Kargo aracını çaldı, 55 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı

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#Aksaray#Hırsızlık#Kaza

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