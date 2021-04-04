Karekod orijinal parfüm sahte

Ekipler, M.K. ve C.G.B.’nin sahte parfümleri imal edip depoladıkları Fatih’teki adresi tespit etti. Depoda yapılan baskında, dünyaca ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, barkodları sorgulandığında ise lisanslı ürün olduğu görülen toplam 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi, M.K. ve C.G.B. gözaltına alındı.

TANESİ ORTALAMA 1000 TL

M.K. ve C.G.B., sorgulamalarında suçlarını itiraf etti. Parfümlerin tanesinin ortalama bin TL’den satıldığı tespit edildi.

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