Kardeşlerden Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbaralarıyla destek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Iğdır'dan Muhammet (8) ve Mustafa Kola (5) kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri 180 TL ile destek oldu. Kola kardeşler kumbarayı eve gelen polis memurlarına teslim etti. Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki 7 yaşındaki Mehmet Fatih Erkin ile 5 yaşındaki Hamza Yağız Erkin kardeşler de kumbaralarında biriktirdikleri 445 TL 20 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
155'İ ARAYIP KUMBARALARINI VERDİLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma' kampanyasına, Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde oturan Ayten-Nurettin Kola çiftinin 3 çocuğundan ikisi Muhammet ve Mustafa da destek verdi. 155 Polis Polis İmdat'ı arayan baba Nurettin Kola çocuklarının 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbaralarındaki parayı bağışlayacağını söyledi. Bunun üzerine iki polis memuru çocukların yasağı eve gederek kumbaraları teslim aldı. Evden çıkarak Ziraat Bankası'na giden ekipler, kumbaralardan çıkan 180 TL 35 kuruşu, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasının hesabına yatırıp makbuzunu da baba Kola'ya teslim etti.
Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ise Muhammet ve Mustafa Kola kardeşlere çeşitli oyuncaklar hediye etti.
2 KARDEŞ, KUMBARALARINDA BİRİKTİRDİKLERİ PARAYI BAĞIŞLADI
Sapanca'da Mehmet Fatih Erkin ve kardeşi Hamza Yağız Erkin, kumbaralarında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek için başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla bağışlamak istedi. Çocukların babası Yunus Emre Erkin polisi arayarak bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ailenin oturduğu evi ziyaret etti. Polisler, kumbarayı açarak paraları sayıp tutanak tuttu. Kumbaradan çıkan 445 TL 20 kuruş, polis ekiplerince bankaya yatırılırken, küçük kardeşler tebrik edildi.
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