Kardeşlerden Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbaralarıyla destek

155'İ ARAYIP KUMBARALARINI VERDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma' kampanyasına, Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde oturan Ayten-Nurettin Kola çiftinin 3 çocuğundan ikisi Muhammet ve Mustafa da destek verdi. 155 Polis Polis İmdat'ı arayan baba Nurettin Kola çocuklarının 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbaralarındaki parayı bağışlayacağını söyledi. Bunun üzerine iki polis memuru çocukların yasağı eve gederek kumbaraları teslim aldı. Evden çıkarak Ziraat Bankası'na giden ekipler, kumbaralardan çıkan 180 TL 35 kuruşu, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasının hesabına yatırıp makbuzunu da baba Kola'ya teslim etti.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ise Muhammet ve Mustafa Kola kardeşlere çeşitli oyuncaklar hediye etti.







2 KARDEŞ, KUMBARALARINDA BİRİKTİRDİKLERİ PARAYI BAĞIŞLADI

Sapanca'da Mehmet Fatih Erkin ve kardeşi Hamza Yağız Erkin, kumbaralarında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek için başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla bağışlamak istedi. Çocukların babası Yunus Emre Erkin polisi arayarak bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ailenin oturduğu evi ziyaret etti. Polisler, kumbarayı açarak paraları sayıp tutanak tuttu. Kumbaradan çıkan 445 TL 20 kuruş, polis ekiplerince bankaya yatırılırken, küçük kardeşler tebrik edildi.





