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Kardeşler devlet korumasında

Güncelleme Tarihi:

#Firdevs#Çocuk#Şiddet
Kardeşler devlet korumasında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:00

5 yaşındaki kızı Firdevs’i aç bırakıp şiddet uyguladığı belirlenerek gözaltına alınan anne Fatma Yıldız tutuklandı. Firdevs’in 3 kardeşi ise devlet korumasına alındı.

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Gaziantep’te, zeytin toplamaya giden Cihan Yıldız, evine döndüğünde kızı Firdevs'i perişan halde buldu. İhbar üzerine eve giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve aç bırakılıp şiddet gördüğü tespit edilen küçük Firdevs, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak Firdevs'in yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan annesi Fatma Yıldız gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yıldız, tutuklanarak cezaevine konuldu. Cihan Yıldız, eşinin kızına sürekli şiddet uyguladığını öne sürerken, diğer çocukları Mehmet Serdar (6), Haydar Cemil (3) ve Ömer İsrafil'e (1) bakamadığını söyledi.  

Kardeşler devlet korumasında

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BAKAN YANIK PAYLAŞTI

Yaşananların ardından babanın kimsesi olamadığı için bakamadığını söylediği 3 kardeş, devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, “Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı” paylaşımını yaptı.

Cihan Yıldız, eşinin tutuklanmasının ardından şunları söyledi: “Bu olay, geçen yıldan beri devam ediyor. Diğer çocuklarıma da vuruyor ama kızım kadar değil. Eşimin raporu var yine çıkacak. Bu 2’nci oldu, 3’üncü de çocuğumu öldürecek.”

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#Firdevs#Çocuk#Şiddet

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