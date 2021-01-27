Kardeşe beraat ağabeye 15 yıl

İSTANBUL Bahçelievler’de kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği sevgilisi Soner Alkış’ı (26) ağabeyi Tufan Gül ile birlikte öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mine Gül’ün (26) davasında son duruşma görüldü. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada esas hakkındaki son savunması sorulan tutuklu sanık Tufan Gül, “Kardeşimi ve kendimi korumak amacıyla, şahsı da korkutup kaçmasını sağlamak amacıyla, istemeden korku ve panikle bu olay gerçekleşti. Çok üzgünüm. Bu olayın yaşanmasına sebep olan, kardeşime saldıran, gece vakti evime gelen, evimden çıkmasını istememe rağmen çıkmayan maktulün kendisidir. Olayın faili de maktulü de aynı kişidir” dedi. Diğer tutuklu sanık Mine Gül ise son savunmasında 3 yıldır suçsuz yere yattığını belirterek “Bana saldıran kendisidir. Ağabeyim ya da ben ölebilirdik. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

MAHKEME İNDİRİM YAPTI

Mahkeme heyeti, Mine Gül hakkında yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verdi. Tufan Gül’ü ise ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın yargılama safhasındaki davranışlarını lehine indirim sebebi sayarak cezayı 15 yıl hapis cezasına indirdi. Tufan Gül’e ayrıca ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası verildi.