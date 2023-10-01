Kardelenler onunla açtı... Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri

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Köy okullarındaki öğrencileri için yaptığı çalışmalarla 2013 ve 2019 yıllarında iki kez Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ‘Yılın En İyi Öğretmeni’ seçilen Tuba Dumlu Güler, onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Vakfı ve UNESCO işbirliğiyle düzenlenen “2023 Global Teacher Prize” yarışmasında 120 ülkeden 7 bin rakibini geride bırakarak dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer aldı. Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu’nda fen bilgisi öğretmenliği yapan 39 yaşındaki Güler, 16 yıldır mesleğini dezavantajlı bölgelerdeki çocukların yaşamına dokunarak sürdürüyor. Yarışmada elde ettiği başarıda, kız öğrencileri için yürüttüğü kararlı çalışmalar kadar köy okulu öğrencileriyle bilim yarışmalarında elde ettikleri dereceler de rol oynuyor.

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COĞRAFYA KADER DEĞİLDİR

Tuba öğretmen, öğrencileri için fedakâr çalışmalarını, yarışmayı ve hedeflerini şöyle anlatıyor: “Erzurum’da doğdum ve coğrafyanın kader olmadığına inananlardanım. İlk öğretmenlik yıllarımda kırsal bölgelerde kız çocuklarının eğitime katılımı yeterli değildi. Köy okullarında görev yaparken öncelikle bunu üst seviyelere taşımak istedim. Ailesi izin vermediği için okula devam edemeyecek öğrencilerime ev ziyaretleri yaptım ve ailelerini ikna etmeye çalıştım. Bu konuşmalar, ‘Başarılı olursa ancak o zaman izin veririm’ cümlesiyle sonlanıyordu.

170 KIZ ÇOCUĞUNU OKUTTU

Benim de onların eğitime devam etmesi için ‘başarabileceklerini’ göstermem gerekiyordu. Kızlarımızdaki potansiyeli ortaya çıkarmak adına onları sanat, kültür, bilim alanında çok sayıda yarışmaya hazırladım. Bu yarışmalardan önemli başarılarla döndüler. Okuma ümidi olmayan o kızlar şimdi doktor, mühendis, mimar, avukat ve öğretmen oldu. 170 kız çocuğunun ailesini ikna etmeyi başardım.”





KÖYLERİ BİLİMLE TANIŞTIRDI

Mesleğimin büyük bölümünde köy okullarında çalıştım. TÜBİTAK ve TEKNOFEST’te birincilik, üçüncülük ve beşincilik olmak üzere önemli başarılar kazandık. Öğrencilerimin ‘Öğretmenim susuzluk başlayacak, iklim değişikliği konusunda neler yapabiliriz?’ gibi kaygıları olduğunu görünce ‘Minik İklim Elçileri” projesini hayata geçirdik. Aileleri de bu eğitime dahil ettik.

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YETİM ÖĞRENCİSİNİ TÜBİTAK BİRİNCİSİ YAPTI

Tuba öğretmen daha ilkokulu yeni bitirmişken babasını kaybetti. Kariyeri boyunca okula gönderilmeyen çocuklar kadar kendisi gibi yetim ya da öksüz öğrencilere de yardım etme konusunda kararlı çalışmalar yaptı. Öyle ki; onunla aynı yaşta babasını kaybeden bir kız öğrencisinin elinden tuttu ve okula devam etmesini sağlayarak onu başarılı bir öğrenciye dönüştürdü. O öğrenci TÜBİTAK’ta Türkiye birincisi oldu.

TÜRKİYE’NİN YARIŞMADAKİ KARNESİ

2015 yılından beri düzenlenen yarışmada daha önce Türkiye’den Nurten Akkuş, Dilek Livaneli ve Aynur Bayazıt da başarılı olmuştu. Nurten Akkuş ‘En İyi 10 öğretmen’ listesine girmeyi’ başaran ilk öğretmendi. 2021 yılında ise Muhammet Aydın ve Selçuk Yusuf Arslan son 50’ye kalma başarısını göstermişti.

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BÜYÜK FİNAL 8 KASIM’DA

Ekim ayında ilk 10’a kalanlar, 8 Kasım’da da birinci ilan edilecek. Topluma faydalı çalışmalar yapmış, dezavantajlı gruplara hitap etmiş ve farkındalık yaratmış olmak önemli kriterlerden. Büyük bir para ödülü de var ve eğitime harcanması isteniyor. Türkiye’de özellikle depremden sonra okul ihtiyacı arttı. Bilimsel yarışmalara hep laboratuvarım olmadan katılmıştım, bu nedenle ödülü kazanırsam tam donanımlı okul yaptırmayı istiyorum.