Kardan kapanan Ağrı- Kağızman- Kars yolunda, iş makineleriyle çalışma

Ağrı'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Yağışla kent merkezi, beyaza bürünürken, sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Ağrı- Kağızman- Kars kara yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, 2 kepçe, 2 rotatif, 1 greyder ve 1 kamyon ile kapanan yolda ulaşımı yeniden sağlamak için çalışma başlattı.

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