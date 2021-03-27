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Gündem
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Kardan kapanan Ağrı- Kağızman- Kars yolunda, iş makineleriyle çalışma

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Kardan kapanan Ağrı- Kağızman- Kars yolunda, iş makineleriyle çalışma

AĞRI'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı- Kağızman- Kars yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ağrı'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Yağışla kent merkezi, beyaza bürünürken, sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Ağrı- Kağızman- Kars kara yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, 2 kepçe, 2 rotatif, 1 greyder ve 1 kamyon ile kapanan yolda ulaşımı yeniden sağlamak için çalışma başlattı.

Kardan kapanan Ağrı- Kağızman- Kars yolunda, iş makineleriyle çalışma

 

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