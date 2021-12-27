Karda mahsur kalan Kuveytli aileyi AFAD ve jandarma kurtardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicron Türkiyede yayılırken... Dikkat çeken çağrıOmicron Türkiye'de yayılırken... Dikkat çeken çağrı!#Koronavirüs
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri Tribünler ikiye bölündü...Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri! Tribünler ikiye bölündü...#Fenerbahçe
THY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevapTHY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevap#THY
Erdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktırErdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İBBde terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özel teftiş başlatıldıİBB'de terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Özel teftiş' başlatıldı#İçişleri Bakanlığı
Fenerbahçe, Malatyasporu 2 golle mağlup ettiFenerbahçe, Malatyaspor'u 2 golle mağlup etti#Fenerbahçe
Moskovada panik anları Bir an da cebinden çıkardı... Herkes kaçacak yer aradıMoskova'da panik anları! Bir an da cebinden çıkardı... Herkes kaçacak yer aradı#Moskava
Erdoğanı duygulandıran fedakârlık... Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağızErdoğan'ı duygulandıran fedakârlık... 'Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüKritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yine pitbull dehşeti 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandıYine pitbull dehşeti! 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandı#Sultangazi
Putin meydan okudu... ABDyi kızdıracak sözlerPutin meydan okudu... ABD'yi kızdıracak sözler#Putin
Balotelliden inanılmaz gol Yıllar önceki sevincini hatırlattı...Balotelli'den inanılmaz gol! Yıllar önceki sevincini hatırlattı...#Mario Balotelli
Film değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylarFilm değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylar#Susurluk
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
HABERLERGündem Haberleri

Karda mahsur kalan Kuveytli aileyi AFAD ve jandarma kurtardı

#Bayburt#AFAD#Jandarma
Karda mahsur kalan Kuveytli aileyi AFAD ve jandarma kurtardı

Bayburt’un Kılıçkaya Yaylasında kar ve buzlanmadan dolayı yolda araçla mahsur kalan 4 kişilik Kuveytli ailenin imdadına Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri ile jandarma yetişti.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan-Trabzon Uzungöl’e gitmek üzere yola çıkan Kuveyt uyruklu 2 çocuk ve anne, babadan oluşan 4 kişilik aile gece saatlerinde Bayburt'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Yaylasında kar ve buzlanmadan ötürü mahsur kaldı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalan yabancı uyruklu ailenin imdadına Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri ve jandarma yetişti. Türkçe bilmeyen Kuveytli aileyle iletişim kurmak için devreye tercüman girdi. Ekiplerin tercümanla iletişim kurarak, aileye bilgi verdiği olayda çocuklar soğuktan korunmak üzere AFAD'ın aracına bindirildi.

Olay yerine giden ekipler, soğuktan etkilenen Kuveytli aileyi mahsur kaldığı yerden yoğun çabalar sonucunda kurtardı. Kara saplanan araç saplandığı yerden çıkarılarak AFAD ekiplerinin kontrolünde Bayburt şehir merkezine getirildi.

Geceyi Bayburt'ta bir otelde geçirecek olan aile, ekiplere teşekkür ederek, sabahın erken saatlerinde Trabzon'a gitmek üzere yola çıkacağını bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayburt#AFAD#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk