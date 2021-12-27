Karda mahsur kalan Kuveytli aileyi AFAD ve jandarma kurtardı

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Alınan bilgiye göre, Bursa'dan-Trabzon Uzungöl’e gitmek üzere yola çıkan Kuveyt uyruklu 2 çocuk ve anne, babadan oluşan 4 kişilik aile gece saatlerinde Bayburt'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Yaylasında kar ve buzlanmadan ötürü mahsur kaldı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalan yabancı uyruklu ailenin imdadına Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri ve jandarma yetişti. Türkçe bilmeyen Kuveytli aileyle iletişim kurmak için devreye tercüman girdi. Ekiplerin tercümanla iletişim kurarak, aileye bilgi verdiği olayda çocuklar soğuktan korunmak üzere AFAD'ın aracına bindirildi.

Olay yerine giden ekipler, soğuktan etkilenen Kuveytli aileyi mahsur kaldığı yerden yoğun çabalar sonucunda kurtardı. Kara saplanan araç saplandığı yerden çıkarılarak AFAD ekiplerinin kontrolünde Bayburt şehir merkezine getirildi.

Geceyi Bayburt'ta bir otelde geçirecek olan aile, ekiplere teşekkür ederek, sabahın erken saatlerinde Trabzon'a gitmek üzere yola çıkacağını bildirdi.