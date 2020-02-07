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Ercan Topaç/TUNCELİ (İHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

Karayoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

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Karayoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

Tunceli- Erzincan karayoluna düşen dev kaya parçaları, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Yağışlı havanın etkisi altında olan Tunceli'de, Pülümür-Erzincan kara yolunun 38. kilometresine dağdan kopan dev kaya parçaları düştü. Sürücülerin fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada devasa boyuttaki kayalar temizlendi.
Öte yandan yetkililer, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunu kullanacak sürücülerin çığ ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı.

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