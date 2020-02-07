Karayoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

Yağışlı havanın etkisi altında olan Tunceli'de, Pülümür-Erzincan kara yolunun 38. kilometresine dağdan kopan dev kaya parçaları düştü. Sürücülerin fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada devasa boyuttaki kayalar temizlendi.

Öte yandan yetkililer, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunu kullanacak sürücülerin çığ ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı.