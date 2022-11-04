Karavanda ‘öğrenci evi’

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SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Sonkan Barutçu daha ekonomik olduğu için karavanda yaşamaya başladı. Bir yıldır aile karavanını kendisine öğrenci evi yapan Barutçu, okuldan mezun olacağı 2023 Haziran’a kadar yaşamını burada sürdürmeyi planlıyor.

BİR AY PARASINA BİR YIL

Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Park’ta kalan ve her şey dahil ayda 750 lira ödeyen Barutçu aldığı kararın nedenlerini şöyle anlattı;

“Şu anda bir eve çıksanız yıllık ev gideri minimum 70 bin lira. Benim karavandaki yaşam maliyetim ayda 750 lira ödeyerek yılda 10 bin lirayı bulmuyor. Sıfırdan Karavan alıp böyle bir yaşam tercih edenler iki senede karavan parasını amorti edebilir ve mal sahibi olup sonrasında parayı geri dönüştürebilir.

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BABAM 12 YIL ÖNCE ALDI

Trabzonlu emekli memur bir ailenin çocuğuyum. 2010 yılında babam bu karavanı yaklaşık 9 bin liraya aldı. Çürükleri vardı onardık ve bu karavanla kamplara gittik. Kaldığım evin kirası pahalı gelince ‘sadece yazları değil kışın da burada kalınır’ diye düşünerek aileme karavanda yaşamak istediğimi söyledim. Ailem ilk önce güvenlik ve kış yaşam şartlarının zorlu olmasından dolayı sıcak bakmadı, ikna etmem gerekti. 1 yıldan fazla süredir buradayım, alıştım.

TRAMVAYLA OKULA

Karavanı çektiğim alan okula 10 kilometre uzaklıkta. Hemen önünden tramvay geçiyor ve ulaşımımı bu sayede rahatlıkla yapıyorum.”

ARKADAŞLARIM DÖNERSİN DEMİŞTİ

Sonkan Barutçu “8 metrekarelik karavanda 9 metrekare kadar bir dış alan bana ait” diyor:

“İki göz ocak, bir musluk, 40 litrelik su tankı, portatif tuvalet, çift kişilik yatak, yatak yapabildiğim bir yemek masası, mini buzdolabı, 4 montun sığabileceği bir gardırop var. Benim dışımda 3 kişiyi daha ağırlayabiliyorum. Karavanda ev konforunu bulmak elbette mümkün olmuyor. Tuvaleti ve banyoyu dışarıda kullanıyorum. Çamaşır için kuru temizlemeye gidiyorum. Isınmayı elektrikli fanlarla sağlıyorum, 15-20 dakikada anca ısınıyor ama sonrasında fazlasıyla yeterli oluyor. Arkadaşlarımın hepsi bana ‘üşüyüp geri geleceksin’ dediler ama benim rahatım yerinde.”