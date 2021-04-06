Karate antrenörü Halit Yoldaş evinde ölü bulundu
İzmit'te karate antrenörü Halit Yoldaş'ın (59) yalnız yaşadığı evinde ağabeyi tarafından cansız bedeni bulundu.
Cedit Mahallesi, Şeyh Akif Caddesi'ndeki evinde yalnız oturan karate antrenörü Halit Yoldaş'tan 3 gündür haber alamayan ağabeyi, sabah saatlerinde daireye geldi. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren ağabey, kardeşini yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yoldaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesini ardından Yoldaş’ın cansız bedeni morga götürüldü. Geçirdiği rahatsızlığa bağlı yaşamını yitirdiği tahmin edilen Halit Yoldaş’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.
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