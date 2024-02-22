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Kararın yok hükmünde sayılması için başvurulmuştu... AYM'den Can Atalay kararı

Güncelleme Tarihi:

#Can Atalay#CHP#AYM
Kararın yok hükmünde sayılması için başvurulmuştu... AYMden Can Atalay kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 15:22

CHP ve Can Atalay’ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru karara bağlandı. AYM her iki başvuruda da “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. 

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Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 'TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali' istemiyle CHP ve Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruları görüştü. AYM Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu'nda 30 Ocak'ta düşürülmüştü. 

 

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#Can Atalay#CHP#AYM

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