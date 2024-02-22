Kararın yok hükmünde sayılması için başvurulmuştu... AYM'den Can Atalay kararı

Haberin Devamı

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 'TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali' istemiyle CHP ve Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruları görüştü. AYM Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu'nda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.