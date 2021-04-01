Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı

Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 586.84 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 4 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun’da Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikmen kavşağında araçları tek tek durdurup, HES kodu denetimi yaptı.

Samsun-Sinop arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde Y.Y, riskli çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen filyasyon ekipleri, Y.Y.’yi, Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’na yerleştirirken, şahsa ayrıca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

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