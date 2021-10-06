Karantinam ne zaman bitiyor? Hayat Eve Sığar karantina süresi sorgulama

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Karantinam ne zaman bitiyor sorusu Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. HES uygulaması kullanmayan vatandaşlar ise SMS ile sorgulama işlemini kolayca gerçekleştirebiliyor. Peki, karantina sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KARANTİNAM NE ZAMAN BİTİYOR?

Karantina süresi sorgulama işlemi, HES uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. HES uygulamasını açan vatandaşlar, ana ekran üzerinden bu işlemi kolayca yapabiliyor.

SMS aracılığıyla ise KALANSURE "HESKODUNUMARASI12356" yazarak 2023'e mesaj gönderip durumunuzu öğrenebilirsiniz.