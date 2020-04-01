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Haber Giriş: 01.04.2020 - 09:34,Son Güncelleme:/

Karantinadan kaçtı, abisi ihbar etti, yakalandı

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Karantinadan kaçtı, abisi ihbar etti, yakalandı
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Kayseri'de dün akşam saatlerinde Corona Virüs şüphesiyle gözlem altında bulunduğu hastaneden firar eden şahıs, ağabeyinin yerini ihbar etmesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.00'da Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Corona Virüs şüphesiyle karantinada bulunan şahıs, hastaneden kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneden kaçtıktan sonra ağabeyi tarafından yeri ihbar edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, yeniden hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

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