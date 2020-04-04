Karantinadaki Mehmet'e 4 yaş sürprizi

Niğde Ömer Halisdemir Üniverstesi kampüsünde KYK yurdunda karantinaya alınan Mehmet Güven’e doğum günü sürprizi yapıldı. Karantinadayken 4. yaşına giren Mehmet Güven için doğum günü kutlaması hazırlandı.

Özel kıyafet giyen Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Mehmet Güven’in kaldığı odaya pasta götürdü. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Mehmet Güven’e Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ötgünlü oyuncak araba da hediye etti. Karantinanın kendi ve ailelerinin sağlığı için çok yerinde bir karar olduğunu söyleyen anne Yeliz Duman çocuğunun doğum gününü kutlayamadığı için çok üzüldüğünü söyleyerek kutlamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeliz Duman, "Doğum gününü kutlayamadığımız için üzülmüştüm çok teşekkür ederim sizlere. Bu karantina konusu çok yerinde bir karar hem bizim sağlığımız hem ailelerimizin sağlığı için yerinde bir karar. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Yurtta 14 günlük karantinada bulunan vatandaşlarda, sağlıklı bir şekilde süreci geçirmeye çalıştıklarını belirterek bu sorunun hep beraber üstesinden geleceklerini dile getirdi.