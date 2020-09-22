MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarantinadaki babasına ilaç götürdü, dönüş yolunda kazada öldü
GeriGündem Karantinadaki babasına ilaç götürdü, dönüş yolunda kazada öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Karantinadaki babasına ilaç götürdü, dönüş yolunda kazada öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karantinadaki babasına ilaç götürdü, dönüş yolunda kazada öldü
Abone Olgoogle-news

ISPARTA'da, karantinada olan babasına ilaç götüren Doğan Selçuk (53), dönüşte otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Senirkent'e bağlı Büyükkabaca beldesi mevkisinde meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle karantinada olan babasına ilaçlarını götüren Doğan Selçuk'un dönüş yolunda kullandığı otomobil, kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Takla atan otomobilde emniyet kemeri takılı olmayan Selçuk, yola savrularak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selçuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından Doğan Selçuk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Senirkent Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle