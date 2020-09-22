Karantinadaki babasına ilaç götürdü, dönüş yolunda kazada öldü

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Senirkent'e bağlı Büyükkabaca beldesi mevkisinde meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle karantinada olan babasına ilaçlarını götüren Doğan Selçuk'un dönüş yolunda kullandığı otomobil, kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Takla atan otomobilde emniyet kemeri takılı olmayan Selçuk, yola savrularak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selçuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından Doğan Selçuk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Senirkent Devlet Hastanesi morguna götürüldü.