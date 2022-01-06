Karantina süresi 7 güne indi

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Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Koca, Omikron varyantının önemli bir vaka artışına neden olduğunu belirtirken özetle şunları söyledi: “Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omikron varyantının en çok yayıldığı İstanbul’da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omikron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte, mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7’nci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer.

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HATIRLATMA DOZU OLAN TEMASLIYA KARANTİNA YOK

Pozitif vakalar 5’inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5’inci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.”

KİŞİSEL TEDBİRLERİ ARTIRIN

“Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar; kalabalık toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, havalandırması sınırlı eğlence mekanları, restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir. Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır.”