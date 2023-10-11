Karantina Adası araştırılacak

Haberin Devamı

İzmir'de TÜBİTAK projesi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) akademisyenlerinden enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse ve proje yürütücüsü Dr. Muhammed Dağ tarafından Urla Karantina Adası incelenecek. 'Disiplinlerarası Bir Bakış Açısıyla Klazomen Tahaffuzhanesi İzmir'de Bir Karantina Mekanı' isimli proje kapsamında 2 yıl boyunca araştırma yapılacak. Proje kapsamında öncelikle Osmanlı arşiv belgeleri taranacak, ardından adanın geçmişi Cumhuriyet dönemine kadar uzandığı için gazete haberleri incelenerek, saha araştırmaları kapsamında da adada görsel analiz gerçekleştirilecek.

ÇIKARIMLAR SAĞLANACAK

Adada 1865 yılında ilk yapılaşmaların başladığına dikkati çeken Dr. Dağ, "Aktif kullanım yaklaşık 1955 yıllarına kadar devam ediyor. Burası ayakta kalabilen nadir karantina merkezlerinden birisi. Günümüzde hâlâ pandemi ve salgın hastalıklar devam etmekte. Geçmişte insanların yaşadığı sıkıntılar ve buldukları çözüm yollarının günümüze taşınması oldukça önemli. Proje dönemimizde yaşanan pandemilerle ilgili bazı çıkarımlarda bulunmamıza katkı sağlayacak" dedi.

Haberin Devamı

PSİKOLOJİ İNCELENECEK

Adaya çok farklı kişilerin geldiğini söyleyen Dr. Dağ, "Hacılar, askerler, sıradan yolcular, muhacirler karantinaya tabi tutuluyordu. 3, 5, 10 günlük zaman dilimlerinde karantina uygulanıyordu. Bu projemizde karantina mekânındaki psikolojik değişkenlerin incelenmesi hedefleniyor. Bunun için de sadece tarih biliminin veri ve yöntemleriyle değil, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, tıp bilimleri gibi bilimlerin veri yöntemlerinden yararlanılacak" diye konuştu.