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Karamollaoğlu'ndan 'Millet İttifakı bitti' açıklaması: Hükmünü ihya etmesi mümkün değil

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#Millet İttifakı#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 15:19

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Millet İttifakı hakkında dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Karamollaoğlu, 'İttifak dönemi bitti' dedi. Yerel seçim süreci için de "ittifak olmaz, anlaşmalar olabilir" ifadelerini kullandı. İYİ Partili Lütfü Türkkan da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İttifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor. CHP sopası yemek istemiyoruz. " dedi.

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 Altılı masa ortaklarından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, 'ittifak bitti' açıklaması yaptı. Bir televizyon programında konuşan genel başkan, "Bu ittifak elbette bitti. Hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Biz hem altılı masada bulunan siyasi partiler dirsek temasımızı devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlundan Millet İttifakı bitti açıklaması: Hükmünü ihya etmesi mümkün değil

"MAHALLİ SEÇİMLERDE İTTİFAK OLMAZ"

Karamollaoğlu, yerel seçimler için ittifak olacak mı? sorusuna karşılık ittifak olmayacağını belirterek "Birbirimizle görüşürüz, Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Anlaşmalar yapılabilir." dedi.

Karamollaoğlundan Millet İttifakı bitti açıklaması: Hükmünü ihya etmesi mümkün değil

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TÜRKKAN: CHP SOPASI YEMEK İSTEMİYORUZ

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da sosyal medya hesabından yerel seçimlere yönelik açıklama geldi. Türkkan, İttifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor. CHP sopası yemek istemiyoruz. İyi aday çıkarsın kazansınlar. Biz iyi aday çıkarır kazanırız, dedi.

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Karamollaoğlundan Millet İttifakı bitti açıklaması: Hükmünü ihya etmesi mümkün değil

FİKRİ SAĞLAR: AKŞENER'İN BİLDİKLERİNİ AÇIKLAMASI GEREKİR

Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar ise Akşener'in "En büyük pişmanlığım CHP'den 15 vekil istemek oldu" sözlerini değerlendirdi. Sağlar, "Bu sözler bilinçli edildiğine göre parti kuruluşundan ittifaka, altılı masa oluşumundan masadan kalkmasına kadar halkı ve demokrasimizi neler yaşanmıştır?" diye sordu. Sağlar, "Hissettiklerini samimi olarak açıklayan Akşener'in ülkenin geleceği adına bildiklerini açıklaması gerekir" ifadelerini kullandı. İttifakı da eleştiren Sağlar, "Dünkü ortaklar bugün ayrıştılar, yarın ne olacakları belli değil" dedi.

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#Millet İttifakı#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu

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