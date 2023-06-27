Karamollaoğlu'ndan 'Millet İttifakı bitti' açıklaması: Hükmünü ihya etmesi mümkün değil

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Altılı masa ortaklarından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, 'ittifak bitti' açıklaması yaptı. Bir televizyon programında konuşan genel başkan, "Bu ittifak elbette bitti. Hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Biz hem altılı masada bulunan siyasi partiler dirsek temasımızı devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

"MAHALLİ SEÇİMLERDE İTTİFAK OLMAZ"

Karamollaoğlu, yerel seçimler için ittifak olacak mı? sorusuna karşılık ittifak olmayacağını belirterek "Birbirimizle görüşürüz, Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Anlaşmalar yapılabilir." dedi.

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TÜRKKAN: CHP SOPASI YEMEK İSTEMİYORUZ

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da sosyal medya hesabından yerel seçimlere yönelik açıklama geldi. Türkkan, İttifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor. CHP sopası yemek istemiyoruz. İyi aday çıkarsın kazansınlar. Biz iyi aday çıkarır kazanırız, dedi.

FİKRİ SAĞLAR: AKŞENER'İN BİLDİKLERİNİ AÇIKLAMASI GEREKİR

Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar ise Akşener'in "En büyük pişmanlığım CHP'den 15 vekil istemek oldu" sözlerini değerlendirdi. Sağlar, "Bu sözler bilinçli edildiğine göre parti kuruluşundan ittifaka, altılı masa oluşumundan masadan kalkmasına kadar halkı ve demokrasimizi neler yaşanmıştır?" diye sordu. Sağlar, "Hissettiklerini samimi olarak açıklayan Akşener'in ülkenin geleceği adına bildiklerini açıklaması gerekir" ifadelerini kullandı. İttifakı da eleştiren Sağlar, "Dünkü ortaklar bugün ayrıştılar, yarın ne olacakları belli değil" dedi.