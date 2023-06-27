AK Parti'den Reuters'a sert tepki: Siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar

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Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters haber ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz.

"SİCİLİNE KARA BİR LEKE OLARAK KAZINMIŞTIR"

Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters’in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.

Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.

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Reuters'un haberine bakanlardan ve siyasilerden de peş peşe tepki geldi. Reuters'a Gelen tepkiler şu şekilde oldu:

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:

NATO zirvesi öncesi Türkiye’nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'i kınıyorum.

Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz.

Ülkemize yönelik tüm algı operasyonlarına karşı aziz milletimiz her zaman doğrunun ve gerçeğin yanında yer almıştır.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

Haberin içinde hem "teyit edemedik" diyeceksiniz hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz. Kaldı ki, demokratik hukuk devletlerinde ve uluslararası hukukta basın özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez.

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İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:

Şunu çok net şekilde vurgulamak isteriz ki, Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber, Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir.

Altun, haberin NATO liderler zirvesi öncesinde yayımlanmasının akla ciddi soru işaretleri getirdiğini de kaydetti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ BİNALİ YILDIRIM:

Manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Mesnetsiz iddialarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ailesini yıpratmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaklar.