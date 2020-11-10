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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karamollaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na kongre ziyareti

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Karamollaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na kongre ziyareti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, temmuzdaki kongrede tekrar CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SP heyetini parti genel merkezindeki makamında ağırladı. İki lider daha sonra ortak bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu ABD seçimlerinin ardından Joe Biden’ı kutlamasına yönelik eleştirilere, “Diğer devlet başkanları seçim kazandıklarında aynı sürede kutlama mesajı göndermiştim. Özel bir ayrıcalık kimseye yapılmış değil” diye yanıt verdi.

DİYALOĞA İHTİYAÇ VAR

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ise şunları söyledi: “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bu problemlerin hepsinin üstesinden gelmeye ihtiyacımız var. Bunun için de diyaloğa ihtiyacımız var. Problemler karşısında farklı düşüncelerimiz olabilir ama bu farklı düşünceleri paylaşmak bizim zenginliğimiz olarak kabul edilmeli. Farklı düşünceler karşısında biz de kendi düşüncelerimizi yeniden tarif etme ihtiyacı olarak görebiliriz.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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