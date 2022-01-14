Karamel okullu oldu

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Okul yönetimi Karamel’i veterinere götürüp tedavisini ve aşılarını yaptırdıktan sonra sahiplendi. Öğrencilerin renklerinden dolayı Karamel adını verdiği kedi, yeri geliyor koridorlarda dolaşıyor yeri geliyor derslere giriyor.

Karamel’in soğuk bir günde okula gelip sığındığını belirten okul müdürü Mustafa Güneş ise şunları söylüyor: “Hayvan sevgisi, çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Bu soğuk kış günlerinde, öğrencilerimizin sıcaklığıyla huzur bulan kedi Karamel, okulumuzun bir üyesi oldu. Öğrencilerimizin gözü sabahları okula gelir gelmez Karamel’i arıyor, o rahatsız olmasın diye derste daha sessiz olmaya özen gösteriyorlar.”