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KARAMAN (İHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

Karaman'da jandarma'dan tarihi eser operasyonu

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Karaman'da jandarma'dan tarihi eser operasyonu
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Karaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve kazıda kullanılan malzeme ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde 2 kişinin izinsiz tarihi eser aradıkları yönünde ihbar aldı. Çakırbağ ile Pınarbaşı köy yolu üzerinde şüpheli şahısların içinde bulunduğu aracı durdurarak arama yapan jandarma, 13 adet sikke, 13 adet obje, 2 adet yüzük olmak üzere toplam 28 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzeme ile birlikte 2 adet detektör, 3 adet çapa, 2 adet çekiç 1 adet el feneri ele geçirdi. Gözaltına alınan K.L. ve A.T. ifadeleri alınmak üzere Karaman İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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